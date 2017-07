Piazza InBlu, parliamo di omicidio stradale, ma anche di Banche venete. Andiamo poi in Olanda per seguire la storia di un ragazzino, che sta facendo il giro del mondo

Piazza InBlu, parliamo di omicidio stradale, ma anche di Banche venete. Andiamo poi in Olanda per seguire la storia di un ragazzino, che sta facendo il giro del mondo

Il 12 luglio, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, Parleremo di Omicidio Stradale dopo che la Procura di Torino ha chiesto l’Omicidio volontario per l’automobilista che ha travolto la coppia di fidanzati in Valsusa. Ma parleremo ancora di Banche Venete con la fiducia posta dal Governo sul Decreto. E Andremo in Olanda per la storia di un ragazzino di 12 anni che crea sgomento e polemiche

