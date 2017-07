Piazza InBlu, in primo piano il Decreto Banche Venete. Uno sguardo anche a Trieste, per il Trilaterale sui Migranti tra Italia-Germania e Francia

Piazza InBlu, in primo piano il Decreto Banche Venete. Uno sguardo anche a Trieste, per il Trilaterale sui Migranti tra Italia-Germania e Francia

Piazza InBlu, in primo piano il Decreto Banche Venete. Uno sguardo anche a Trieste, per il Trilaterale sui Migranti tra Italia-Germania e Francia

Il 13 luglio, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, in primo piano il Decreto Banche Venete, ma anche una riflessione sulla tenuta del sistema del Credito italiano. Ci sposteremo a Trieste per le conclusioni del Trilaterale sui Migranti tra Italia-Germania e Francia. Ma sposteremo lo sguardo a Sud, molto a Sud, fino in Antartide per il distacco di un Iceberg grande quanto la Liguria

Per intervenire in trasmissione

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152