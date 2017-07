Mafia – Ancora atti intimidatori davanti alla scuola Falcone dello Zen di Palermo. Tra pochi giorni il 25° anniversario della strage di via D’Amelio

Mafia – Ancora atti intimidatori davanti alla scuola Falcone dello Zen di Palermo. Tra pochi giorni il 25° anniversario della strage di via D’Amelio

Intervista a Alessandra Turrisi, autrice di ‘Paolo Borsellino, l’uomo giusto’

Davanti alla scuola Falcone, allo Zen di Palermo, dove nei giorni scorsi alcuni balordi avevano decapitato la statua del giudice ucciso dalla mafia, è stato trovato stamattina un

uccello con la testa mozzata. Per gli inquirenti sarebbe un messaggio intimidatorio. Dopo il danneggiamento del busto la sorella del magistrato aveva chiesto maggiore vigilanza sui

luoghi. Questo pomeriggio è attesa la visita del ministro dell’Istruzione Fedeli, che incontrerà la preside dell’istituto. Tra pochi giorni, il 19 luglio, l’anniversario della strage di via D’Amelio, in cui perse la vita il grande amico e collega di Falcone, Paolo Borsellino, insieme a 5 agenti della scorta; Alessandra Turrisi, giornalista e autrice di ’Paolo Borsellino, l’uomo giusto’, edizioni San Paolo