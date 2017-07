Povertà: Nel nostro Paese ci sono quasi cinque milioni di poveri assoluti

Nel nostro Paese ci sono quasi cinque milioni di poveri assoluti, lo rileva il report “La povertà in Italia” diffuso oggi dall’Istat. I dati mostrano che nel 2016 l’incidenza della povertà assoluta sale al 26,8% dal 18,3 dell’anno precedente per le famiglie con 3 o più figli sotto i 17 anni, così come aumenta fra i minori, che sfiorano il milione e 300mila e salgono da 10,9% a 12,5%. Giorgia Bresciani ha intervistato in merito il sociologo Giancarlo Rovati