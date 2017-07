Piazza InBlu, parliamo ancora di migranti, ma anche della terribile situazione in Venezuela

Il 18 luglio, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, resta in primo piano il tema Migranti, ma a proposito di Cittadinanza parleremo anche dei venezuelani di origine italiana che vogliono farne richiesta per lasciare il paese ormai allo stremo. E poi spazio ad Ape Social e Bonus Asilo.

Per intervenire in trasmissione

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152