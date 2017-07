Tennis: La favola di Federer a Wimbledon

Sport: in primo piano il tennis con lo storico trionfo di Roger Federer a Wimbledon, dove ha vinto il suo ottavo titolo battendo in finale il croato Marin Cilic. Un record per il tennista svizzero che, a quasi trentasei anni d’età, sale al terzo posto della classifica mondiale. Sull’importanza di questa impresa e sull’identità di Federer, Eugenio Bonanata ha raccolto il commento di Alessandro Pertici, dirigente della Federtennis nazionale: