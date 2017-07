Venezuela: si è votato simbolicamente in decine di paesi nel mondo, per dare sostegno alla popolazione contro il Presidente Maduro

Referendum in Venezuela. Ieri in modo simbolico si è votato in decine di paesi nel mondo, per dare sostegno alla popolazione contro il Presidente Maduro. In Italia urne aperte anche a Corato in provincia di Bari, una delle comunità venezuelane più antiche d’Europa. “Le testimonianze di amici e parenti in Venezuela sono agghiaccianti” ha raccontato al Buongiorno InBlu Rosa Anna Agatino presidente del Centro Italo Venezuelano di Corato