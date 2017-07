Piazza InBlu, l’attenzione della puntata è sulle dimissioni del Ministro agli Affari Regionali Enrico Costa. E poi, ancora migranti

Il 20 luglio, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, attenzione puntata sullo scenario politico dopo le dimissioni del Ministro agli Affari Regionali Enrico Costa. Ma guarderemo anche alla Regione Sicilia che, secondo la Procura della Corte dei Conti rischia il Default. Poi sul fronte migranti racconteremo due storie, una ci porta a Corigliano in Calabria, l’altra a Cervia in Emilia Romagna

Per intervenire in trasmissione

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152