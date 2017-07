Stragi ’92 – La mafia è ancora infiltrata nella Pubblica amministrazione e in politica. Napoli tra le città più pericolose del mondo BUONA LA PRIMA, Mercoledì 19 LUGLIO ALLE 18.13

Mercoledì 19 luglio, a Buona La Prima alle 18,13 su InBlu:

La prima pagina del Sole 24 Ore; Mauro Meazza, caporedattore centrale

La prima pagina de Il mattino di Napoli; Francesco De Core, caporedattore centrale

Stragi ’92 – La mafia è ancora infiltrata nella Pubblica amministrazione e in politica. Napoli tra le città più pericolose del mondo

Intervista a Giorgio Mottola, autore di ‘Camorra Nostra’

Le mafie in Italia a 25 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio – La mafia sanguinaria, afferma il presidente del Senato Grasso, è stata sconfitta, ma non quella infiltrata nella pubblica amministrazione e in politica. Ma anche la criminalità organizzata violenta non è stata del tutto debellata se è vero che il quotidiano britannico Sun inserisce Napoli tra i «most dangerous corners of Earth», i posti più pericolosi del pianeta. Soprattutto per la criminalità di strada e le pericolose baby gang. 77 omicidi nel 2016 è un triste record. E la camorra di oggi è nata da Cosa Nostra, la mafia siciliana, secondo il collaboratore di giustizia, Franco Di Carlo, ex boss dei Corleonesi. Le sue rivelazioni nel libro ‘Camorra Nostra’ di Giorgio Mottola, giornalista d’inchiesta. Sentiamolo.