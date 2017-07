Mafia Capitale: cade l’accusa di mafia. Sconfitta o vittoria?

La sentenza di Mafia Capitale: 20 anni di carcere per Massimo Carminati e 19 per Salvatore Buzzi, i due principali imputati del processo che coinvolge in totale 46 persone. Per tutti cade l’accusa di associazione mafiosa. Proprio su questo punto Eugenio Bonanata ha sentito Giuseppe Di Piazza, capo del supplemento Roma del Corriere della Sera: