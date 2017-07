Piazza InBlu, attenzione della puntata rivolta a Mafia Capitale. Parliamo anche di Vaccini dopo il via libera del Senato

Piazza InBlu, attenzione della puntata rivolta a Mafia Capitale. Parliamo anche di Vaccini dopo il via libera del Senato

Il 20 luglio, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, attenzione sulla Sentenza Mafia Capitale. Torneremo a puntare anche sul tema anche di Vaccini dopo il via libera di oggi del Senato al Decreto ad Hoc che ora passa alla Camera. E poi come ogni venerdi dedicheremo tempo e spazio alla nostra Salute: parleremo di Bimbi e Obesità

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152