Le novità dell’estate con InBlu Radio, dal 3 luglio al 1 ottobre

L’informazione di inBlu Radio

L’informazione di inBlu Radio continua per tutto il periodo estivo: con le 11 edizioni dei radiogiornali tutti i giorni, ad ogni ora dalle 7 alle 19, e i 5 appuntamenti del sabato, la rassegna stampa del mattino dalle 7.05 alle 7.17, gli aggiornamenti nel pomeriggio inBlu, l’attenzione rimane costante sulle notizie più significative, dall’ Italia e dall’estero, con analisi e commenti. Tra i temi in primo piano l’emergenza migranti , quasi 100 mila salvati e sbarcati sulle nostre coste dall’inizio dell’anno e le difficoltà dell’ Italia, lasciata sola nell’affrontare un dramma epocale. L’attenzione sarà anche sul caldo , la siccità e i roghi per la maggior parte dolosi che hanno colpito nella settimana che si è appena conclusa numerose zone del centro Sud Italia. Oltre alla trasmissione – grazie a Radio Vaticana – dell’ Angelus di Papa Francesco – da segnalare anche che durante le celebrazioni eucaristiche nelle parrocchie della Diocesi di Nocera Inferiore – Sarno si pregherà per la salvaguardia del creato con un Atto penitenziale per riparare ai disastri degli incendi e alle azioni di chi li sta alimentando. Un ‘iniziativa promossa dal vescovo della Diocesi, Mons. Giuseppe Giudice.

Ed ancora il fronte estero con la discussa ’amministrazione americana guidata da Donald Trump. Infine non dimentichiamo i casi della vita più delicati , come quello del piccolo Charlie, colpito da una terribile malattia, ricoverato a Londra, per cui i genitori continuano con grande forza la loro battaglia legale per offrirgli una strada di guarigione e di vita.

Lo stile sarà sempre lo stesso: lasciarci cogliere dallo stupore, essere affidabili e liberi e raccontare i fatti lasciando trasparire anche una testimonianza di sé.

Buongiorno inBlu

Da lunedì 24 luglio parte la versione estiva condotta da Max Occhiato e Daniela Lami con durata dalle 7.17 sino alle 9.58. Confermata la rassegna stampa in apertura

Mattinata inBlu-estate.

Il programma si trasferisce nelle magnifiche valli trentine grazie alla conduzione di Radio Trentino inBlu di Trento dal 24 luglio al 5

Cosa c’è di buono

Il programma sulle buone pratiche continua anche in estate con le Voci, i racconti, e le storie raccolte da Lucia Schillaci Estate istruzioni per l’uso; una settimana ricca di spunti curiosi per vivere l’estate. Lunedì 24 luglio vi porteremo a Copenaghen dove sta per iniziare il Raduno Mondiale dei Babbo Natale. Sarà Metello Venè, martedì 25 luglio, a introdurci alla scoperta delle curiosità del mondo animale: scopriremo ad esempio che non è vero che il gallo canta all’alba e che gli scarafaggi, a loro modo, sono animali molto puliti. Mercoledì 26 luglio vi porteremo a Rimini per raccontarci qual è “Il lavoro più bello del mondo”. Continueremo giovedì con Monica Sgandurra, architetto del paesaggio che sa unire in modo intelligente e curioso la sua passione per il verde a quella per la pasticceria. Infine, venerdì 28 luglio, tanti consigli per sopravvivere al caldo. Estate istruzioni per l’uso va in onda dal lunedì al venerdì dalle 13.15 alle 14.00.

Pomeriggio inBlu-Estate

Marco Parce e Lucia Settequattrini in collegamento da Umbria Radio continuano a raccontare cronaca e musica con collegamenti con la redazione per gli aggiornamenti.

MONOGRAFIE

Condotto da Paola de Simone che traccerà il profilo di artisti/registi/personaggi con la colonna sonora delle canzoni che hanno caratterizzato la loro vita

RADIOLAND

condotto da Gianni De Berardinis: programma che ricorda tutte le hits che le radio del Mondo hanno contribuito a lanciare partendo dagli anni ‘60 fino ai giorni nostri. Sara’ il trampolino di lancio di tutte le classifiche nelle quali le radio e le relative hits hanno fatto la parte dei leoni con la possibilità di intervistare i vari deejays che raccontino le loro “scommesse musicali” vinte

In viaggio d’estate,

Con Carlo Magistretti. Programma musicale che sceglierà per gli ascoltatori la giusta colonna sonora per un viaggio, per le vacanze o semplicemente per “sopravvivere” in città. Novità musicali e standard italiani ed internazionali. In onda

Tana libera tutti. RELOADED (il meglio della stagione autunnale con Daniela Lami)

Questa settimana riproponiamo:

Luigi e Francesco sono i bimbi che ritroviamo in questa puntata della stagione appena passata di Tana Libera Tutti. In onda sabato 8 luglio dalle 14,36 alle 15,00.

Pomeriggio inBlu week end.

Con Marco Parce, Max Occhiato, Carlo Magistretti e Corrado Garegnani. Un sabato di musica e notizie musicali e di viaggio.

Tana Libera Tutti RELOADED

Questa settimana conosceremo Paolo, 11 anni, e Francesco che di anni ne ha 7. Parleremo di calcio, giochi elettronici e primi amorei. In onda sabato 22 luglio dalle 14,36 alle 15,00.

Radio Libera Tutti RELOADED

La puntata che riascolteremo questa settimana ci farà rivivere le emozioni dell’incontro tra le ragazze ricoverate al Bambino Gesù di Roma e i protagonisti della serie tv Braccialetti Rossi. In onda sabato 22 luglio dalle ore 17,06 alle 18,00.

C’è sempre una canzone-RELOADED

Il meglio della stagione autunnale di C’è sempre una canzone-live con Marco e l’accompagnamento musicale di Stefano Costantini e gli Stag Programmi della domenica

Pensieri e parole reloaded (le migliori interviste della stagione autunnale realizzate da Laura Valente)

DUETS a cura di Gianni de Bernardinis