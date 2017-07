Allarme di Medici Senza Frontiere: troppi morti per AIDS in Africa sub-sahariana

Ancora troppi morti per AIDS in Africa sub-sahariana. A lanciare l’allarme Medici Senza Frontiere attraverso un rapporto presentato oggi a Parigi e redatto sulla base dei pazienti in cura in Repubblica Democratica del Congo, Guinea, Kenya e Malawi. Secondo lo studio, il tasso di mortalità per il virus è del 30-40%: le persone arrivano in ritardo e nella maggioranza dei casi si registra un fallimento della terapia. Eugenio Bonanata ne ha parlato con con Silvia Mancini, epidemiologa di Medici Senza Frontiere.