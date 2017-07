Emergenza siccità: Dieci regioni sono pronte a chiedere lo stato di calamità naturale. La situazione più critica è quella di Roma

Emergenza siccità. Dieci regioni sono pronte a chiedere lo stato di calamità naturale, la situazione più critica è quella della Capitale. Oggi in Campidoglio un tavolo con Acea e Regione Lazio per cercare di scongiurare il razionamento dell’acqua a un milione e mezzo di romani.

La situazione più critica è quella della Capitale, proprio per questo la Santa Sede ha annunciato la chiusura delle fontane in Vaticano, in linea con gli insegnamenti di Papa Francesco. Antonio Massarutto è economista esperto di reti idriche