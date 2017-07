Decreto per il salvataggio delle banche: è legge. Il Senato lo approva confermando la fiducia al governo

E’ legge il decreto per il salvataggio delle banche venete. Il Senato lo approva confermando la fiducia al governo con 148 sì e 91 no. Operazione costata per lo stato italiano 16,8 miliardi di euro. Ma in aula è scoppiata la bagarre. Massimiliano Chiavarone.