Influencer: “E’ un termine figlio della comunicazione social”

Influencer è un termine figlio della comunicazione social, indica quelle persone che sono in grado di spostare ed influenzare l’opinione di chi li segue per una serie di motivi diversi, dalla competenza specifica in un dato settore o per lo status di vip. Per una qualsiasi azienda ovviamente coinvolgere un influencer significa sfruttare un canale pubblicitario nuovo e dal grande potenziale, ed il Garante per la Concorrenza in questi giorni si sta muovendo proprio verso la regolamentazione di questa forma di comunicazione in nome della trasparenza. Ne abbiamo parlato con Simone Cosimi, giornalista che scrive di tecnologia tra gli altri per Wired