Spazio: Nespoli non si ferma, a 60 anni su navetta russa pronto per la Stazione Spaziale

Conto alla rovescia per la partenza di Paolo Nespoli. La navetta russa Soyuz che lo portera’ sulla Stazione Spaziale e’ pronta sulla rampa di lancio nella base russa di Baikonur, nel Kazakhstan, e il lancio e’ previsto alle 17:41 italiane. Roberto Vittori collega e amico di Nespoli e’ stato nello spazio nel 2002 e ci spiega perche’ non e’ una cosa eccezionale andare a 60 anni come Nespoli sulla stazione spaziale.

Francesco Lozito