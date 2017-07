Vaccini: obbligatori per iscrizione a scuola. Ok Camera

L’obbligo di vaccini per l’iscrizione a scuola e’ legge. La Camera ha approvato in via definitiva il decreto con 296 voti a favore, 92 contrari e 15 astenutI. Tre deputati del Pd sono stati aggrediti dai no vax fuori da Montecitorio. Al microfono di Francesca Lozito Giampietro Chiamenti, presidente della Federazione dei medici pediatri.