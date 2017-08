Marcinelle. Il Presidente Mattarella:”Generazioni di italiani hanno vissuto la gravosa esperienza dell’emigrazione”

Nel 61esimo anniversario della tragedia di Marcinelle, in Belgio, in cui persero la vita 136 minatori italiani, il capo dello Stato Mattarella ricorda “Generazioni di italiani che hanno vissuto la gravosa esperienza dell’emigrazione, e affrontato condizioni di lavoro non facili”. Paolo Lambruschi, giornalista di Avvenire.