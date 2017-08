Il procuratore nazionale antimafia Roberti:”La criminalità pugliese a lungo considerata di serie B. Non lo è”

Il procuratore nazionale antimafia Roberti:”La criminalità pugliese a lungo considerata di serie B. Non lo è”

Il procuratore nazionale antimafia Roberti:”La criminalità pugliese a lungo considerata di serie B. Non lo è”

“La criminalità pugliese e in particolare questa efferatissima forma di criminalità foggiana, è stata considerata troppo a lungo una mafia di serie B. Ma non lo è. E’ decisamente più violenta e aggressiva di mafie più organizzate come ’Ndrangheta, Cosa nostra e Camorra”. Lo ha detto il Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti. Sentiamolo.