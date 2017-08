Licata. Sindaco “antibusivismo” sfiduciato in Consiglio Comunale

Sfiduciato dal consiglio comunale il sindaco di Licata. Angelo Cambiano, in prima linea contro l’abusivismo edilizio, vive sotto scorta e ha già subito diverse intimidazioni, come l’incendio delle due case di famiglia. I consiglieri gli hanno contestato di non aver gestito al meglio le risorse pubbliche. Ascoltiamolo al microfono di Pierachille Dolfini