Ferragosto: “Si dovrebbe lavorare solo se lo si vuole”

«Il lavoro nei giorni di festa deve essere necessariamente ricondotto alla volontarietà». Alla vigilia di Ferragosto il segretario generale della Fisascat Cisl, Pierangelo Raineri, torna sulla necessità di rivedere la normativa che prevede la liberalizzazione dell’apertura degli esercizi commerciali in vigore dal 2012. Per domani mobilitazioni e scioperi previsti in diverse regioni. Sentiamo Pierangelo Raineri al microfono di Pierachille Dolfini