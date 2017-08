Papa Francesco: “Proteggere migranti e rifugiati significa porre in atto una serie di azioni a difesa dei loro diritti e della loro dignità”

Proteggere migranti e rifugiati significa porre in atto una serie di azioni a difesa dei loro diritti e della loro dignità indipendentemente dal loro status migratorio: Papa Francesco nel messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2018 che sarà celebrata il 14 gennaio chiede il contributo della società civile e della comunità politica. Il servizio di Rita Salerno

Nel messaggio, Papa Francesco si dichiara contrario ad espulsioni collettive ed arbitrarie specie se verso paesi che non garantiscono i diritti fondamentali e il rispetto della dignità. Al microfono di Rita Salerno padre Camillo Ripamonti presidente del centro astalli spiega perché si tratta di una precisazione importante in tempi come gli attuali.