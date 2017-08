Parolin: Il segretario di stato vaticano ha ricordato la comune posizione sul conflitto in Ucraina

La Chiesa può giocare solo un ruolo pacificatore nelle crisi: lo ha detto il patriarca russo Kirill ricevendo il cardinale Pietro Parolin in visita in Russia. Il segretario di stato vaticano ha ricordato la comune posizione sul conflitto in Ucraina. Il servizio di Rita Salerno