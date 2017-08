Terremoto Ischia, 2 morti e migliaia sfollati. Le voci e le testimonianze

Papa Francesco ha espresso la sua vicinanza alla comunità di Ischia durante l’udienza generale in Vaticano in cui ha ricordato che il cristiano non si culla in nostalgie, rimpianti e lamenti. Il servizio di Rita Salerno

Sull’ entità della scossa di terremoto che ha colpito ieri sera Ischia e sulle sue caratteristiche sentiamo Salvatore Stramondo direttore del centro nazionale terremoti:

E non sono mancate le polemiche sul terremoto di ieri: il presidente dell’Ordine dei geologi della Campania ha detto che non è normale che un terremoto di magnitudo 4.0 determini questi crolli. Ma il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino al microfono di Francesca Lozito non ci sta e chiarisce la situazione in cui si trova l’isola:

Sul sisma che ha colpito Ischia abbiamo raccolto la testimonianza del Vescovo, monsignor Pietro Lagnese, giunto a Casamicciola dove i soccorritori hanno lavorato per estrarre vivi dalla macerie i due fratelli di 3 e 5 anni . Intervista di Giovanna De Fabiani: