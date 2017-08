Roma: sgomberati 100 migranti in piazza Indipendenza dopo evacuazione stabile occupato

A Roma sono stati sgomberati 100 immigrati che sostavano in piazza Indipendenza, a pochi passi dalla Stazione Termini. Facevano parte di un gruppo di richienti asilo con protezione internazionale che occupavano da 4 anni uno stabile abusivo in via Curtatone e ci sono stati momenti di alta tensione con la polizia che ha usato gli idranti per disperderli. Non è questo il metodo per gestire una situazione critica nota da tempo secondo padre Camillo Ripamonti direttore del Centro Astalli al microfono di Francesca Lozito