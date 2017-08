Un anno fa il sisma in Centro Italia: l’arcidiocesi di Camerino la più devastata dai crolli

Pur non avendo dovuto contare le decine di morti di Amatrice, Accumoli, Arquata e Pescara del Tronto, l’arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche è stata in assoluto quella che ha patito i danni più estesi e consistenti per il sisma di un anno fa. E la ricostruzione ancora stenta a concretarsi. Come spiega ai nostri microfoni l’arcivescovo, mons. Francesco Giovanni Brugnàro.

intervista di Andrea Domaschio