In Siria è in corso la controffensiva delle forze di Assad. L’obiettivo è Raqqa

In Siria è in corso la controffensiva delle forze governative fedeli ad Assad per riconquistare il nord del paese ed in particolare Raqqa, la roccaforte dei jihadisti. Mentre si aggrava la crisi umanitaria. Il servizio di Rita Salerno