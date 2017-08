Al via la nuova stagione di InBlu Radio, ecco il palinsesto 2017-2018

PALINSESTO 2017-2018

In onda dal 4 settembre:

INFORMAZIONE

InBlu Notizie. Confermate le edizioni dalle ore 7.00 alle 19.00 nei formati da 3’, 5’ (ore 7.00) e 12’ (ore 13.00 e 18.00) dal lunedì al venerdì.

Dalle ore 7.00 alle 13.00 nei formati da 3’, 5’ (ore 7.00) e 12’ (ore 13 e 18.00) il sabato.

07.05-07.17 Buongiorno inBlu Oggi in edicola – La Rassegna stampa del mattino, con tutti i principali quotidiani nazionali. Da lunedì a sabato.

9.06-9.58 InBlu – Lo Sport (lunedì). Non solo calcio nell’appuntamento con Ugo Scali e Claudio Zuliani direttore di Jtv. In onda i grandi avvenimenti del fine settimana dal basket alla Formula Uno, dal tennis all’atletica e altro ancora. Interviste in diretta e approfondimenti con i nomi dello sport di oggi e di ieri.

9.06-9.58 Piazza inBlu (martedì, mercoledì, giovedì, venerdì). Un filo diretto con gli ascoltatori, condotto da Chiara Placenti. Ospiti ed esperti – in studio o in diretta telefonica – ogni giorno affrontano i temi caldi che interessano e colpiscono la gente che può intervenire in trasmissione. In apertura una breve rassegna stampa con i fatti della giornata.

9.06-9.58 InBlu – L’economia (sabato). Il programma settimanale sull’economia condotto da Marco Girardo, responsabile delle pagine economiche del quotidiano Avvenire.

13.12-13.30 Ecclesia. Il quotidiano di informazione religiosa di inBlu. Curato da Alessandra Giacomucci propone le questioni in primo piano per raccontare la vita della Chiesa. Confermata anche la pagina dedicata alle parole del Papa nella Messa a Casa Santa Marta. Da lunedì a sabato.

9.00-9.29 Ecclesia – la domenica (domenica). Appuntamento di informazione ecclesiale per incontrare volti e storie delle migrazioni, delle povertà, dell’accoglienza e per conoscere progetti ed iniziative delle chiese locali. A cura di Antonella Mazza Teruel.

12.20-12.30 Atlante (domenica). Storie di confine e crisi dimenticate dai notiziari quotidiani A cura di Giorgia Bresciani. (dall’8/10)

15.03-15.06 Lo sport. Dopo l’edizione di inBlu Notizie delle ore 15.00, la pillola sportiva a cura di Ugo Scali. Da lunedì a sabato.

18.12-18.30 Buona la Prima. Programma di attualità giornalistica condotto da Federica Margaritora. Collegamenti con i direttori e i caporedattori centrali dei principali quotidiani e testate nazionali sulle notizie in primo piano. Da lunedì a venerdì (Dal 18/9)

Sabato: Viaggi dell’altro mondo. Programma che ci aiuta a scoprire i lati meno turistici del mondo. Viaggi solidali, pellegrinaggi alla scoperta del volto reale dei paesi e dei loro abitanti. Suggerimenti, opportunità e idee, a cura di Antonella Mitola (dal 7/10)

19.03-19.06 L’economia. L’appuntamento economico quotidiano di inBlu condotto da Marco Girardo, responsabile delle pagine economiche del quotidiano Avvenire. Da lunedì a venerdì.

19.00-19.20 Il portone di bronzo (domenica). Viaggio all’interno delle mura vaticane accompagnati da Rita Salerno. (dall’8/10)

PROGRAMMI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

3.30-03.35 e 6.45-06.50 (replica) Prima di Tutto. Il commento quotidiano al Vangelo del giorno.

06.00-6.29 InBlu in Spirito e Verità (replica). Appuntamento con la preghiera della Comunità di S. Egidio dalla Basilica di S. Maria in Trastevere e dalla Chiesa di San Bartolomeo all’isola, a Roma.(dal 13/9)

07.05-8.58 Buongiorno inBlu con Chiara Placenti. Confermato il buongiorno che InBlu vi darà anche per la prossima stagione.

Dalle 7 alle 9 Buongiorno InBlu è una no-stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti, consigli utili per la vita di tutti i giorni. E poi all’avventura tra Web, segnalazioni degli ascoltatori e pagine dei giornali alla ricerca delle “buone notizie”, quelle che spesso non arrivano in primo piano. Un Buongiorno InBlu imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale. All’interno Buongiorno inBlu – La Rassegna stampa (7.05-7.17) e Radiogiornale di Radio Vaticana (8.00-8.08)

09.03-09.06 e 17.03-17.06 Un libro (Piero Dorfles), un film (Conduce Fabio Falzone), la rete (Paolo Attivissimo) con il raddoppio della rubrica con focus sulle fake news, un quadro (Flavio Caroli), opera in tre minuti (Pierachille Dolfini). Nella rubrica quotidiana di tre minuti si raccontano un libro, il film della settimana, la rete internet più una specifica rubrica sulle fake news, un quadro, un’opera lirica.

La messa in onda dal lunedì al sabato alle 9.03 e 17.03. (dal 2/10)

10.06-11.58 Mattinata inBlu. La voce familiare di Daniela Lami coinvolge ospiti e ascoltatori sul tema del giorno con la co-conduzione di Massimiliano Occhiato. Da Milano e Roma uno sguardo sul cinema, i libri, la psicopedagogia, i viaggi e le arti in senso lato.

12.06-14.30 Cosa c’è di buono? Lucia Schillaci continua ad accompagnarci nell’ora del pranzo con musica, curiosità e notizie di buone pratiche e di realtà che operano in Italia e non solo, in rispetto dell’ambiente e del lavoro etico. Con la collaborazione delle radio collegate propone in apertura un viaggio attraverso la gastronomia regionale e iniziative legate ai temi di Cosa c’è di buono?

12.33-12.36 Dio li fa e poi li accoppia La striscia quotidiana dedicata alla natura e agli animali condotta da Licia Colò e suo marito Alessandro Antonino. Curiosità relative al mondo dei quattro zampe e storie d’amicizia, talvolta incredibili, che legano l’uomo agli animali (dal 02/10).

14.36-14.58 Cosa c’è di buono: Voci, racconti, storie Lucia Schillaci condurrà interviste con uomini e donne che hanno storie e luoghi di volontariato, solidarietà, scelte di vita etica e “buona” da raccontare.

15.07-16.58 Pomeriggio inBlu. Lo storico programma di inBlu di musica e attualità, con un’attenzione per i fatti del giorno e grandi ospiti in studio. La conduzione affidata a Marco Parce affiancato dai giornalisti Ugo Scali e Raffaella Frullone.

17.06-17.58 C’è sempre una canzone. Il programma di Paola de Simone cura un’interazione nuova con gli ascoltatori grazie a strumenti come i social network, parla di musica (non solo italiana) con interviste agli autori, approfondimenti attraverso recensioni e pareri di addetti ai lavori.

18.36-19.30 Storie di note. Un programma-racconto di Gianni De Berardinis, fatto di storie musicali che si legano tra di loro e descrivono un momento storico, un’emozione, uno stato d’animo da cui provengono. Ogni canzone in scaletta darà lo spunto per entrare in un aneddoto, conoscere un produttore, un musicista che vi ha suonato.

La formula racconto di musica aiuta l’ascoltatore a scoprire bellezze nascoste, magari dichiarate velocemente ed amplifica il valore della composizione e la qualità dell’artista che le ha create.

19.36-20.30 “What’s on” Lettura e approfondimento delle pagine di cultura e spettacoli di quotidiani cartacei e on line e siti vari con eventuali interviste a giornalisti e/o protagonisti con Carlo Magistretti. (dal 2/10) Sino al 29 settembre In Viaggio d’estate sempre condotto da Carlo Magistretti

20.36-21.15 Stiamo allestendo un magazine che riproponga al suo interno anche il programma di Tv2000 TG TG, dedicato ai titoli e ai commenti dei principali Tg italiani e il venerdì internazionali. Partirà nei primi giorni di ottobre (seguirà comunicazione specifica). Sino alla partenza proporremo una selezione musicale.

21.15-23.00 Cosa succede in città? Il programma condotto da Ida Guglielmotti punta ad informare il pubblico su alcuni significativi appuntamenti di carattere culturale in cartellone nelle varie regioni italiane. Mostre, rassegne, concerti ed eventi musicali con ospiti in diretta telefonica.

23.00-23.29 InBlu in Spirito e Verità. Appuntamento con la preghiera della Comunità di S. Egidio dalla Basilica di S. Maria in Trastevere e dalla Chiesa di San Bartolomeo all’isola, a Roma. (dal 13/09)

23.30- 00.20 Al di là (della notizia) Magazine di commento sui fatti del giorno a cura di Radio vaticana

PROGRAMMI DEL SABATO

3.30-03.35 e 6.45-06.50 (replica) Prima di Tutto. Il commento quotidiano al Vangelo del giorno.

6.00-06.29 InBlu in Spirito e Verità Appuntamento con la preghiera della Comunità di S. Egidio dalla Basilica di S. Maria in Trastevere e dalla Chiesa di San Bartolomeo all’isola, a Roma.(dal 16/09)

07.05-08.58 Buongiorno inBlu week-end. Con Ugo Scali Confermato il buongiorno che InBlu vi darà anche per la prossima stagione. Dalle 7 alle 9 Buongiorno InBlu è una no-stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti, consigli utili per la vita di tutti i giorni. Il sabato grande protagonista sarà lo sport, per accompagnarci nel week-end italiano all’insegna di Calcio, Formula Uno, Moto Gp e tanto altro ancora.

8.00-08.08 Radiogiornale di Radio Vaticana.

9.08-9.58 InBlu – L’economia (sabato). Il programma settimanale sull’economia condotto da Marco Girardo, responsabile delle pagine economiche del quotidiano Avvenire.

10.06-11.58 Mattinata inBlu week-end. Musica e avvenimenti significativi nelle diverse regioni italiane nel week-end. Marta Squicciarini si collegherà con le nostre radio inBlu per scoprire eventi e manifestazioni in giro per l’Italia

12.36-12.58 La biblioteca di Gerusalemme. Il programma di Sergio Valzania storico e scrittore dedicato alla presentazione delle novità e delle riproposizioni editoriali attinenti ai temi della spiritualità, intesa nelle sue forme più diverse. (dal 7/10)

13.36-13.57 Dio li fa e poi li accoppia- Buon week end Condotto da Licia Colò e suo marito Alessandro Antonino ripropone le stesse tematiche della striscia quotidiana con approfondimenti tematici e scelta di brani musicali. (dal 7/10)

14.00-14.03 Radiogiornale di Radio Vaticana.

14.06-14.30 Tana libera tutti. Il programma a cura di Daniela Lami dà voce ai piccoli pazienti ricoverati, che giocano “alla radio” con la spontaneità della loro età, regalandoci sorrisi ma anche momenti di riflessione. Non mancheranno segnalazioni librarie a misura di bambino. (dal 7/10)

15.06-17.03 Pomeriggio inBlu week end. Con Marco Parce, Max Occhiato, Carlo Magistretti e Corrado Garegnani. Un sabato di musica e viaggi virtuali in località italiane alla scoperta di bellezze naturali, mostre, concerti, e/o avvenimenti culturali raccontate dai protagonisti.

17.06-17.58 Radio Libera Tutti Confermato il programma che dà voce agli adolescenti ricoverati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Un laboratorio radiofonico, il loro programma “autogestito”, il loro luogo di confronto su musica, sport, arte, informazione con ospiti e il supporto della conduttrice Daniela Lami.

18.12-18.30 Viaggi dell’altro mondo Programma che ci aiuta a scoprire i lati meno turistici del mondo. Viaggi solidali, pellegrinaggi alla scoperta del volto reale dei paesi e dei loro abitanti. Suggerimenti, opportunità e idee. A cura di Antonella Mitola (dal 7/10)

18.36-18.58 I nostri fratelli. (dal 7/10 al 04/11)

18.36-18.58 Pastori, incontri con i Vescovi Italiani. Una panoramica del Paese attraverso gli occhi e il cuore dei Vescovi che si raccontano e raccontano delle loro diocesi. Le interviste sono condotte da Sergio Valzania, che di puntata in puntata, viaggiando dal nord al sud del Paese, compone il dipinto della Chiesa italiana. (dall’11/11)

18.59-19.29 Soul. Una selezione delle migliori interviste di Soul, il programma di Monica Mondo su Tv2000 adattate per la radio.

19.30-19.58 LA MUSICA E’ RIBELLE con EugenioFinardi

Programma musicale che racconta 40 anni di musica con sentimenti ed emozioni che si incrociano e ritrovano nei vari generi dalla classica al pop (dal 7/10)

20.00-20.30 Playlist inBlu. Le novità discografiche italiane ed internazionali che andranno in scaletta nella programmazione inBlu presentate da Corrado Garegnani.

20.30-21.30 C’è sempre una canzone-live. Un viaggio attraverso la musica con Marco Guazzone cantautore e musicista e l’esecuzione di brani live con l’accompagnamento musicale di Stefano Costantini e gli Stag e jam session con ospiti.

21.30-22.27 A tempo di musica. Appuntamento con la musica internazionale, tematico ed evocativo, con scelte musicali raffinate alla scoperta dei diversi generi musicali, condotto da Paolo Prato.

22.30-22.52 La biblioteca di Gerusalemme. Il programma di Sergio Valzania storico e scrittore dedicato alla presentazione delle novità e delle riproposizioni editoriali attinenti ai temi della spiritualità, intesa nelle sue forme più diverse.

PROGRAMMI DELLA DOMENICA

03:30 e 03.35 Prima di tutto: Il Vangelo del giorno, con commento a rotazione affidato alle radio locali.

06.15-06.29 Orizzonti meditazioni (Radio Vaticana). Rubrica religiosa.

08.10-08.40 Non un giorno qualsiasi (Radio Vaticana). Magazine culturale e di informazione religiosa curato da Radio Vaticana.

09.00-09.29 Ecclesia – la domenica. Appuntamento di informazione ecclesiale per incontrare volti e storie delle migrazioni, delle povertà, dell’accoglienza e per conoscere progetti ed iniziative delle chiese locali.

10.00-10.43 S. Messa (Radio Vaticana)

12.00-12.19 Angelus del Papa

12.30-13.30 Pensieri e Parole. Laura Valente ci introduce nel mondo della letteratura con la presentazione di un autore classico del quale ci racconta biografia e opere salienti. Ogni settimana news di attualità libraria ed un incontro con uno scrittore contemporaneo (dall’8/10)

13.36-13.57 Dio li fa e poi li accoppia Buon Week-end. Condotto da Licia Colò e suo marito Alessandro Antonino ripropone le stesse tematiche della striscia quotidiana con approfondimenti tematici e scelta di brani musicali.(dall’8/10)

14.06-14.30 Tana libera tutti. Il programma a cura di Daniela Lami dà voce ai piccoli pazienti ricoverati, che giocano “alla radio” con la spontaneità della loro età, regalandoci sorrisi ma anche momenti di riflessione. Non mancheranno segnalazioni librarie a misura di bambino

14.30-15.10 FATHER AND SON Andrea Monda e Giovanni Masobello si confrontano come padre e figlio a “colpi” di canzoni con relativo confronto generazionale sulla musica

15.30-16.00 Playlist inBlu a cura di Corrado Garegnani



16.00-16.46 Radio Libera Tutti Confermato il programma che dà voce agli adolescenti ricoverati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Un laboratorio radiofonico, il loro programma “autogestito”, il loro luogo di confronto su musica, sport, arte, informazione con ospiti e il supporto della conduttrice Daniela Lami. (dall’8/10)

17.00-17.18 Viaggi dell’altro mondo Programma che ci aiuta a scoprire i lati meno turistici del mondo. Viaggi solidali, pellegrinaggi alla scoperta del volto reale dei paesi e dei loro abitanti. Suggerimenti, opportunità e idee. A cura di Antonella Mitola (dall’8/10)

17.36-17.58 I nostri fratelli. (dal 7/10 al 04/11)

17.36-17.58 Pastori, incontri con i Vescovi Italiani. Una panoramica del Paese attraverso gli occhi e il cuore dei Vescovi che si raccontano e raccontano delle loro diocesi. Le interviste sono condotte da Sergio Valzania, che di puntata in puntata, viaggiando dal nord al sud del Paese, compone il dipinto della Chiesa italiana. (dall’11/11)

18.00-18.30 Soul. Una selezione delle migliori interviste di Soul, il programma di Monica Mondo su Tv2000 adattate per la radio.

18.30-18.58 LA MUSICA E’ RIBELLE con Eugenio Finardi

Programma musicale che racconta 40 anni di musica con sentimenti ed emozioni che si incrociano e ritrovano nei vari generi dalla classica al pop (dall’8/10)

19.00-19.20 Il portone di bronzo (domenica). Viaggio all’interno delle mura vaticane accompagnati da Rita Salerno. (dall’8/10)

19.30-20.30 C’è sempre una canzone-live. Un viaggio attraverso la musica con Marco Guazzone cantautore e musicista e l’esecuzione di brani live con l’accompagnamento musicale di Stefano Costantini.



20.30-21.27 InBlu classica. Condotto da Paolo Prato. Non il solito programma di musica classica per addetti ai lavori, ma un programma che parte dalle musiche già conosciute e vi porta per mano nelle terre inesplorate della “grande musica”.