Udienza del mercoledì: tra i presenti anche una delegazione della Chapecoense

Oggi erano in piazza san Pietro anche i membri della Chapecoense a quasi un anno di distanza dall’incidente aereo in cui morirono lo staff e quasi tutti i calciatori. Il Papa ha rivolto un saluto in lingua portoghese alla squadra brasiliana, al termine dell’udienza generale dedicata alla vocazione cristiana. Il servizio di Antonella Mazza Teruel