Mostra Internazionale del Cinema di Venezia: è il giorno di Save the Children

Save the Children anche quest’anno sarà presente alla 74a Mostra Internazionale del Cinema di Venezia con una forte iniziativa di sensibilizzazione per puntare la luce dei riflettori del Festival su quanto ancora oggi sta accadendo in Siria.

Il 31 agosto (dalle 10 alle 22,30) e il 1 settembre (dalle 10 alle 15,30), all’interno della rassegna ’Isola Edipo’, nel luogo dove è ormeggiata la storica barca di Pier Paolo Pasolini ’Edipo Re’ si darà vita ad un’azione speciale per catturare l’attenzione del pubblico e delle celebrities presenti sul dramma dei bambini siriani. Ce ne parla Giusy De Loiro, capo ufficio stampa di Save the Children.