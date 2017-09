Libia: regna ancora incertezza sulla questione migranti nonostante gli accordi con il governo italiano

In Libia, dopo gli accordi con il governo italiano, c’è incertezza sulla sorte dei migranti che partono con più difficoltà verso l’Europa e a cui viene impedito di tornare indietro dai trafficanti che intanto cercano rotte alternative. Alessandra Giacomucci in Ecclesia ha raggiunto in Libia l’inviato del quotidiano Avvenire Nello Scavo che racconta quanto sta scrivendo sul giornale e quello che sta vedendo nei luoghi in cui si trova ora.