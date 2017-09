Piazza InBlu, focus sulla Nord Corea. Uno sguardo poi all’Italia per parlare di APE

Martedì a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, attenzione puntata sulle tensioni nel Pacifico per l’escalation della crisi nord-coreana alla luce anche del Consiglio di Sicurezza Onu. Rientriamo poi in Italia per parlare di Ape Volontaria e Bollette a 28 giorni.

Per intervenire in trasmissione

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152