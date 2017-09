Brescia, bimba italiana di 4 anni muore di malaria

Una bambina di 4 anni, figlia di una coppia italiana di Trento, è morta nell’ospedale Civili di Brescia per malaria. Sul caso abbiamo sentito Zeno Bisoffi, direttore del Centro per le Malattie Tropicali dell’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, in provincia di Verona.