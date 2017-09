Papa Francesco: l’aereo partito alle ore 11 atterrerà in Colombia alle 23.30 ora italiana.

Viaggio del Papa in Colombia. Partito alle 11 dall’aeroporto di Fiumicino Francesco arriverà allo scalo di Bogotà alle 23,30 ora italiana. Previsto per lunedi il rientro in Vaticano. Il Pontefice arriva in un momento storico per il paese dopo la firma lo scorso novembre dell’accordi di pace tra il governo di Santos e i guerriglieri delle Farc. Motto del viaggio è “Facciamo il primo passo” , perché ha spiegato il Papa “Fare il primo passo ci incoraggia ad uscire per andare incontro all’altro, a tendere la mano e a scambiarci il segno della pace”. Ma quale paese troverà Francesco? A Piazza InBlu lo abbiamo chiesto a Monica Puto da 7 anni in Colombia, volontaria di Operazione Colomba, il Corpo di Pace non violento della Comunità Papa Giovanni XXIII