Piazza InBlu, l’attenzione rivolta al caso malaria di Brescia. Un occhio anche alle questioni migranti e vaccini

Il 7 settembre a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, parleremo della morte per malaria della bambina trentina di 4anni. Attenzione puntata poi sul No della Corte Ue ai ricorsi di Ungheria e Slovacchia sui ricollocamenti dei migranti e ancora una volta torneremo su Scuola e Vaccini.

Per intervenire in trasmissione

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152