++ Speciale Papa in Colombia. Voci e testimonianze ad InBlu. ++

Francesco guarderà in particolare alle vittime: questo il cuore del viaggio del Papa in Colombia secondo il direttore de Il Sismografo Luis Badilla intervistato in Ecclesia da Alessandra Giacomucci.

Nel Paese dalle mille diversità, segnato da decenni di violenza, le parole di Francesco sono attese per prendere con decisione la via della riconciliazione a tutti i livelli. Alessandra Giacomucci in Ecclesia ne ha parlato con il segretario addetto alla vicepresidenza della Pontificia commissione per l’America Latina Guzamn Carriquiry.

Una realtà complessa, segnata da grandi contraddizioni ma anche ricca di risorse per intraprendere il cammino di pacificazione. In Ecclesia con Alessandra Giacomucci il colombiano padre Luis Gabriel Martin Pinzon, scalabriniano, da un anno in Italia e Lucia Funicelli, volontaria per quattro anni in progetti degli scalabrianini.