Piazza InBlu, in primo piano l’uragano Irma. Torniamo ancora sul caso di Malaria a Brescia e come ogni venerdì spazio alla salute

L’8 settembre a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, torneremo a puntare l’attenzione sulla morte per Malaria della bimba di 4 anni di Trento. Ma guarderemo anche alla devastazione provocata Oltreoceano dall’Uragano Irma. E come ogni venerdi dedicheremo spazio e tempo alla nostra salute: In Primo piano la Fisioterapia

Per intervenire in trasmissione

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152