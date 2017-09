Ecclesia la domenica alle 9 Le cascine: azienda agricola sociale della Caritas umbra di Città di Castello

Ma il 10 settembre andiamo anche in Germania, a Munster, dove si apre l’incontro internazionale delle religioni per la pace promosso dalla Comunità di sant’Egidio, iniziamo ad ascoltare la Missa Solemnis di Beethoven, parliamo del libro La Madonna del Topo e altri racconti di Grazia Deledda, approfondiamo il recente messaggio del Papa per la Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato. E non dimentichiamo il viaggio, che si sta per concludere, di Francesco in Colombia, a cui è dedicata la nuova rubrica 60 secondi, l’opinione del direttore Lucio Brunelli.