Corea del Nord: nuove sanzioni decise dall’Onu contro Pyongyang. Si attende la reazione di Kim Jong-un

Corea del Nord. Il Consiglio di Sicurezza Onu ha approvato all’unanimità, dunque Cina e Russia comprese, le nuove sanzioni contro Pyongyang in risposta al test nucleare del 3 settembre. Previste restrizioni alle forniture di prodotti petroliferi verso Pyongyang e messo al bando le esportazioni di prodotti tessili dalla Corea del Nord. Al Buongiorno InBlu ne abbiamo parlato con Carlo Trezza già Ambasciatore in Corea del Sud e Rappresentante Permanente d’Italia presso l’Ufficio Onu per il Disarmo e la Non Proliferazione a Ginevra

Dopo l’inasprimento delle sanzioni decise dalle Nazioni Unite contro la Corea del Nord, si attende la reazione del regime di Kim Jong-un, che alla vigilia della riunione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu aveva minacciato ritorsioni contro gli Stati Uniti. Ne abbiamo parlato con Francesca Frassineti, ricercatrice dell’Ispi, intervistata da Gabriele Arlati