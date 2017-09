Cosa succede in città. Giordano Amato e Simone Cristicchi, protagonisti della puntata del 13 settembre 2017

Nella puntata di Cosa succede in città del 13 settembre, parleremo dell’ISAO Festival- Il Sacro Attraverso l’Ordinario, la manifestazione di arte, cultura e spettacolo, che quest’anno è ispirata al tema del Paradiso. Il festival si svolge dal 16 settembre al 12 novembre in molti luoghi del Piemonte (Pinerolo, Torino, Ivrea, Orbassano, Cumiana, Almese e Chivasso) e a Donnas, in Val d’Aosta.

Lo raccontano Giordano Amato, drammaturgo e regista, direttore artistico del festival e Simone Cristicchi, cantautore, attore e musicista , protagonista della 24a edizione dell’ ISAO Festival- il sacro attraverso l’ordinario. Il prossimo 16 settembre, giornata di apertura del festival, Cristicchi porterà in scena il suo monologo “Il secondo figlio di Dio”, su David Lazzaretti, detto “il Cristo dell’Amiata”