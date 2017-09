Maltempo: occorrono nuovi progetti per la sicurezza

Nubifragi e dissesto idrogeologico. Gli stanziamenti ci sono ma sono pochi i progetti presentati per la messa in sicurezza del territorio. Lo ha detto al Buongiorno InBlu Erasmo D’Angelis, responsabile della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche di Italia Sicura-Governo