Papa Francesco, dal clima al maltempo: tanti gli argomenti trattati con i giornalisti durante il volo di ritorno dalla Colombia

Papa Francesco ha parlato, tra l’altro, del clima e delle pesanti conseguenze in Italia e negli Stati Uniti in aereo con i giornalisti a conclusione del suo viaggio in Colombia. Parole amare che hanno destato vasta eco. Il servizio di Rita Salerno