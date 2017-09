Papa Francesco: riprendono le messe mattutine a Santa Marta

Il Papa ha ricevuto in udienza i vescovi nominati nell’ultimo anno e in pellegrinaggio a Roma. Per il discernimento che viene chiesto al vostro servizio invocate il dono dello Spirito, ha detto. Invitandoli al dialogo e all’ascolto. Il servizio di Alessandra Giacomucci.

Riprende la messa mattutina a Casa Santa Marta. Nella festa dell’Esaltazione della Croce Francesco invita a chiedere la grazia di entrare nel mistero d’amore che è la Croce e a fuggire due tentazioni spirituali: quella di un Cristo senza croce e di una croce senza Cristo.