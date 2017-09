Piazza InBlu, dibattito aperto sullo Ius Soli e sull’Italicum. Spazio come ogni venerdì alla salute

Piazza InBlu, dibattito aperto sullo Ius Soli e sull’Italicum. Spazio come ogni venerdì alla salute

Piazza InBlu, dibattito aperto sullo Ius Soli e sull’Italicum. Spazio come ogni venerdì alla salute

Il 15 settembre, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, parleremo del dibattito e degli equilibri politici intorno allo Ius Soli, ma anche del nuovo ricorso contro l’Italicum. Nella seconda parte come ogni venerdi dedicheremo spazio e tempo alla nostra salute. in primo piano la Corretta Igiene Dentale

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152