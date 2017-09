Cosa succede in città. L’intervista a Lucrezia Lante della Rovere e Andrea Iannace – Podcast del 15 settembre 2017

Al Teatro Eliseo di Roma, una versione “rock” del Misantropo di Moliere (dal 19 al 24 settembre), in una realizzazione, per la regia di Francesco Frangipane, inusuale e innovativa: anche il palcoscenico non sarà quello abituale, ma la scena sarà il foyer del teatro, con il coinvolgimento del pubblico e della musica. Ne parliamo con i protagonisti, Lucrezia Lante della Rovere e Arcangelo Iannace. In Puglia, invece, la 16a edizione de “I dialoghi di Trani”: dal 20 al 24 settembre si discuterà del valore etico della Bellezza che salverà il mondo. Rosanna Gaeta, direttrice artistica dell’evento, ci racconta gli eventi e gli ospiti del festival.