Una nuova settimana insieme con InBlu

Durante questa settimana, l’informazione sulle frequenze InBlu punterà i fari sul percorso della legge di bilancio, che comincia il suo iter in Parlamento. Un percorso che non si preannuncia facile, visto le tensioni preelettorali tra i diversi schieramenti e all’interno stesso delle aree di governo e d’opposizione. Sempre sotto i riflettori, poi, rimangono i problemi socio-economici e la non semplice gestione dei flussi migratori e dell’accoglienza-integrazione delle migliaia di profughi giunti in Italia (Radiogiornali, dal lunedì al sabato, ogni ora dalle 7 alle 19. Sabato pomeriggio, solo edizione delle 18)

Ecclesia

Nel notiziario di informazione religiosa, coordinato da Alessandra Giacomucci, seguiamo quotidianamente l’appuntamento con la messa mattutina del Papa a Casa Santa Marta. Il mercoledì, focus sui contenuti e gli spunti principali dell’udienza generale in Vaticano. La prossima settimana, poi, torneremo anche a parlare della drammatica situazione in Siria, dilaniata da anni di sanguinosa guerra civile (Ecclesia, dal lunedì al sabato, dalle 13.12 alle 13.30)

Buongiorno InBlu e Piazza InBlu

Nei due programmi – curati e condotti da Chiara Placenti – sempre in primo piano i principali fatti della cronaca italiana ed internazionale, raccontati ed analizzati insieme ad esperti e protagonisti delle diverse vicende. Introdotti da un’ampia pagina di rassegna stampa, per illustrare agli ascoltatori quali temi e quali notizie mettano ogni giorno in risalto i quotidiani (Buongiorno InBlu, da lunedì a venerdì, dalle 7.05 alle 9. Piazza InBlu, da martedì a venerdì, dalle 9.05 alle 10)

Lo Sport

Nel programma sportivo del mattino, curato e condotto da Ugo Scali, questo sabato avremo in primo piano l’intervista a Livio Raggino, fresco vincitore per la terza volta del Giro d’Italia di Paraciclismo. Spazio, poi, alle Coppe europee di calcio con le interviste ai protagonisti e il commento del direttore editoriale del Corriere dello Sport Stadio, Xavier Jacobelli. Per la rubrica “Le voci dello Stadio” andiamo a trovare Alessandro Capasso, speaker ufficiale della Fiorentina. Ma parleremo anche di Formula Uno, con le ultime notizie sul Gran Premio di Singapore. Con noi, infine, anche il campione di ultramaratona Giulio Ornati e il coordinatore tecnico del Csi – Centro Sportivo italiano, Renato Picciolo (Buongiorno inBlu – Lo Sport, sabato 16 settembre, dalle 7.05 alle 9)

Soul

Nel programma di Monica Mondo, ospiti della settimana: Raoul Chiesa, massimo esperto di hacker, hacker a sua volta ed oggi hacker etico e Andrea Soffiantini, attore, prediletto di Testori (Soul, sabato 16 e domenica 17 settembre, dalle 19 alle 19.30)

Father and Son

Father & Son cantava nel 1970 Cat Stevens, un dialogo tra padre e figlio sulla vita, le scelte difficili, i diversi modi di vedere e il diverso ritmo nell’azione. E così questo nuovo programma radiofonico è un dialogo, un incontro generazionale tra il “padre”, Andrea Monda, e il “figlio” Giovanni Masobello che si confrontano “a colpi di rock”. In questa prima puntata il punto di partenza è stato l’anno di nascita, il 1966 per Andrea e il 1977 per Giovanni e così le otto canzoni sono riferibili a quegli anni, da Paul Simon & Garfunkel a Iggy Pop, dai Beatles a Peter Gabriel, da Bob Dylan a David Bowie e infine gli italiani Celentano e Pino Daniele (Father and Son, domenica 17 settembre, dalle 14.30 alle 15.10)

Mattinata InBlu

La settimana di Mattinata InBlu, il programma condotto da Daniela Lami e Max Occhiato, inizia lunedì 18 con la bella idea di “Nonnoclick”, il primo social network dedicato agli “over 65”. Il martedì si parla di musica con Max Occhiato, mentre suor Roberta Vinerba ci regalerà alcune riflessioni sul mondo della scuola. Mercoledì 20, Arturo Mariani, giovane calciatore nato senza una gamba, ci parlerà del suo ultimo libro “Vita Nova”. Cinema (con il progetto “Cinemanchio”) e teatro (con il festival “Attraversamenti multipli”) nel menù di giovedì 21 settembre. Concluderemo la settimana con tutti i sapori di Taste, in programma a Roma dal 21 al 24 settembre (Mattinata InBlu, dal lunedì al venerdì dalle 10.06 alle 12.00)

Mattinata InBlu Weekend

Nel programma condotto da Marta Squicciarini, sabato 16 settembre, ci collegheremo con Roberto Comparetti di Radio Kalaritana, Cagliari, per raccontare due grandi eventi musicali. Quindi sentiremo Barbara Leda Kenny, organizzatrice del festival “Inquiete”, a Roma. Inoltre, ascolteremo, Shirin Chehayed direttore artistico del “Festival Italia”, per la rinascita delle arti a Milano (Mattinata InBlu Weekend, ogni sabato, dalle 10.06 alle 12)

Pomeriggio InBlu

Nel programma condotto da Marco Parce e Raffaella Frullone, la prossima settimana sarà ospite nostra gradita ospite la cantante L’Aura, che presenterà ai nostri ascoltatori il suo ultimo lavoro, dal titolo “Il contrario dell’amore”. E poi, come di consueto, tante notizie dall’Italia e dal mondo e la musica della Playlist InBlu (Pomeriggio InBlu, da martedì a sabato, dalle 15.05 alle 17)

Cosa c’è di buono

Nel programma condotto da Lucia Schillaci, mercoledì 20 settembre intervisteremo Jacopo Pasotti, comunicatore scientifico e giornalista. Per quanto concerne i collegamenti con le radio del circuito, viaggeremo dal sud a nord d’Italia, da Palermo a L’Aquila, da Ragusa a Perugia, sino ad approdare a Rimini, venerdì. Nello stesso giorno intervisteremo il Dott. Fabio Cian, in collegamento dal Museo della Scienza e Tecnologia di Milano per la presentazione del reportage fotografico all’interno del “Festival Resonances II – Fairness” (Cosa c’è di buono, dal lunedì al venerdì, dalle 12.05 alle 14.30)

C’è sempre una canzone

Il programma di Paola de Simone abbandona per una stagione l’attualità per misurarsi con la storia. Tutti i grandi eventi di cronaca e cultura hanno avuto la loro colonna sonora. Ripercorrendo i grandi fatti della storia riscopriremo anche le canzoni che li hanno accompagnati con testimonianze e contributi. Mercoledì 20 settembre, ricorderemo Mia Martini, la quale in questo stesso giorno avrebbe compiuto 70 anni. Venerdì 22 settembre, scopriremo, invece, le peripezie de La Gioconda (C’è sempre una canzone, dal lunedì al venerdì, dalle 17.05 alle 18.00)

Cosa succede in città?

Il programma condotto da Ida Guglielmotti punta ad informare il pubblico su alcuni significativi appuntamenti di carattere culturale in cartellone nelle varie regioni italiane. Mostre, rassegne, concerti ed eventi musicali con ospiti in diretta telefonica. Tra i protagonisti della settimana, Claudia Baldin, direttrice del Parco Letterario Francesco Petrarca di Arquà, per approfondire la “Fiera delle Parole” a Padova e Valentina Karakhanian, ricercatrice presso l’archivio segreto Vaticano e artista di origine armena, ideatrice di un singolare progetto, “Talenti armeni” (Cosa succede in città?, dal lunedì al venerdì, dalle 21.15 alle 23.00)