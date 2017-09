Intersos24: è il nome dell’ambulatorio che sarà attivato, a Roma, per chi è in difficoltà

Sarà attivo dal 1 ottobre nella periferia Est di Roma “Intersos24” un nuovo centro-ambulatorio medico curato dall’organizzazione umanitaria che si occupa di minori stranieri non accompagnati, ma che aprirà le porte anche ai romani in difficoltà, così da contribuire ad una vera integrazione, come ha piegato al Buongiorno InBlu Maurizio Debanne della Ong Intersos