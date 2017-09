Messico, ambasciatore a inBlu Radio: “Non ci sono italiani tra le vittime”.



Luigi Maccotta a InBlu Radio: “Siamo in contatto costante con la rete dei consoli”

Roma, 20 settembre 2017. “Per il momento tra le vittime non ci sono italiani”. Lo ha detto l’ambasciatore italiano a Città del Messico, Luigi Maccotta, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche italiane, commentando il terremoto che ha colpito il Messico.

“Siamo in contatto permanente – ha aggiunto l’ambasciatore Maccotta – con la rete dei consoli onorari. Le zone più colpite sono quelle del centro e del sud. Queste rete funziona perché riusciamo ad avere notizie in tempi brevi. Ciò che dispiace molto è la morte di oltre 150 messicani. Nonostante tutto il Paese, le autorità e la popolazione danno dimostrazione di grande efficienza e solidarietà”.

intervista di Chiara Placenti