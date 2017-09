Piazza InBlu, l’attenzione della puntata al terremoto in Messico

Piazza InBlu, l’attenzione della puntata al terremoto in Messico

Piazza InBlu, l’attenzione della puntata al terremoto in Messico

Il 21 settembre, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, attenzione puntata ancora sul Messico dopo il terribile terremoto di magnitudo 7.1 che ha sconvolto l’area centrale del paese. Ci sposteremo poi in Spagna alle stelle la tensione Catalogna-Madrid. Ma cominceremo a guardare anche al Referendum per l’autonomia della Lombardia.

Per intervenire in trasmissione

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152